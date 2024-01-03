Горников Андрей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горников Андрей Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Горников Максим Васильев

Мать: Горникова (1 Жена) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горников Иван Андреев ?

Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горников Николай Андреев ?

Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Горников Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Горникова) Наталья Андреева

Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Горникова) Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова

Смерть
Неизвестно

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