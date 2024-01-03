Горников Андрей Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Горников Максим Васильев
Мать: Горникова (1 Жена) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горников Николай Андреев ?
Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Горников Афанасий Андреев
Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Горникова) Наталья Андреева
Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Горникова) Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Горникова Наталья Степанова
Смерть
Неизвестно