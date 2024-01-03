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Горников Николай Андреев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Андрей Максимов

Мать: Горникова Наталья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Неонила Данилова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Горников Ефим Николаев

Мать ребёнка: Горникова Неонила Данилова

Рождение ребёнка
16.12.1882

Сын: Горников Петр Николаев

Мать ребёнка: Горникова Неонила Данилова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Горников Михаил Николаев ?

Мать ребёнка: Горникова Неонила Данилова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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