Горников Николай Андреев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Горникова Неонила Данилова
Рождение ребёнка
16.12.1882
Мать ребёнка: Горникова Неонила Данилова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горников Михаил Николаев ?
Мать ребёнка: Горникова Неонила Данилова
Смерть
Неизвестно