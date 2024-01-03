Горникова Неонила Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Горников Николай Андреев ?
Рождение ребёнка
16.12.1882
Отец ребёнка: Горников Николай Андреев ?
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горников Михаил Николаев ?
Отец ребёнка: Горников Николай Андреев ?
Смерть
Неизвестно