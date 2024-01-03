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Горников Петр Николаев

Место рождения

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

16.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1882

Отец: Горников Николай Андреев ?

Мать: Горникова Неонила Данилова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
17.01.1901

Жена: Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: (Горникова) Марфа Петрова

Мать ребёнка: Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: (Горникова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1909

Дочь: (Горникова) Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Горников Максим Петров

Мать ребёнка: Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.10.1914

Дочь: (Горникова) Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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