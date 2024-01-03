Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1901
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: (Горникова) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Горников Петр Николаев
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: (Горникова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Горников Петр Николаев
Рождение ребёнка
02.05.1909
Дочь: (Горникова) Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Горников Петр Николаев
Рождение ребёнка
18.02.1912
Отец ребёнка: Горников Петр Николаев
Рождение ребёнка
05.10.1914
Дочь: (Горникова) Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Горников Петр Николаев
Смерть
Неизвестно