Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова (Сидоренко) Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1901

Муж: Горников Петр Николаев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: (Горникова) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Горников Петр Николаев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: (Горникова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Горников Петр Николаев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1909

Дочь: (Горникова) Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Горников Петр Николаев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Горников Максим Петров

Отец ребёнка: Горников Петр Николаев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.10.1914

Дочь: (Горникова) Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Горников Петр Николаев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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