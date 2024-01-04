Горников Михаил Николаев ?
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти01.05.1933
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
10.11.1910
Рождение ребёнка
17.10.1911
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1914
Дочь: Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения (Шура)
Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Галина)
Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова
Смерть
01.05.1933