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Горников Михаил Николаев ?

Место рождения

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

01.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Горников Николай Андреев ?

Мать: Горникова Неонила Данилова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
10.11.1910

Жена: Горникова Агриппина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.10.1911

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.09.1914

Дочь: Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения (Шура)

Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Галина)

Мать ребёнка: Горникова Агриппина Иванова

Смерть
01.05.1933
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