Горникова (Чумаченко) Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова (Чумаченко) Агриппина Иванова

Место рождения

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

15.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горникова) Ксения (Шура)

Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горникова) Анна (Галина)

Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?

Бракосочетание
10.11.1910

Муж: Горников Михаил Николаев ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.10.1911

Дочь: (Горникова) Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.09.1914

Дочь: (Горникова) Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
15.05.1933

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