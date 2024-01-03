Горникова (Чумаченко) Агриппина Иванова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти15.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горникова) Ксения (Шура)
Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горникова) Анна (Галина)
Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?
Бракосочетание
10.11.1910
Рождение ребёнка
17.10.1911
Дочь: (Горникова) Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?
Рождение ребёнка
23.09.1914
Дочь: (Горникова) Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Горников Михаил Николаев ?
Смерть
15.05.1933