Горников Иван Андреев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1883
Мать ребёнка: Горникова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Горникова Агафья Васильева
Смерть
1901
Рождение ребёнка
09.07.1902
Дочь: (Горникова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Горникова Агафья Васильева