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Горников Иван Андреев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Андрей Максимов

Мать: Горникова Наталья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Горников Федор Иванов

Мать ребёнка: Горникова Агафья Васильева

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Горников Яков Иванов ?

Мать ребёнка: Горникова Агафья Васильева

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1901
Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: (Горникова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Горникова Агафья Васильева

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