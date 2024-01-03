Горникова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1883
Отец ребёнка: Горников Иван Андреев ?
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Горников Иван Андреев ?
Рождение ребёнка
09.07.1902
Дочь: (Горникова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Горников Иван Андреев ?
Смерть
Неизвестно