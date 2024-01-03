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Горникова Агафья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Иван Андреев ?

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Горников Федор Иванов

Отец ребёнка: Горников Иван Андреев ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Горников Яков Иванов ?

Отец ребёнка: Горников Иван Андреев ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: (Горникова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Горников Иван Андреев ?

Смерть
Неизвестно

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