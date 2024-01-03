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Горников Семён Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Павел Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горникова) Дарья Семенова

Мать ребёнка: Горникова Агриппина Корниева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горников Леонтий Семенов

Мать ребёнка: Горникова Агриппина Корниева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Агриппина Корниева

Рождение ребёнка
06.09.1881

Дочь: (Горникова) Елизавета Семенова

Мать ребёнка: Горникова Агриппина Корниева

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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