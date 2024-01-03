Горников Семён Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горников Павел Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горникова) Дарья Семенова
Мать ребёнка: Горникова Агриппина Корниева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горникова Агриппина Корниева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1881
Дочь: (Горникова) Елизавета Семенова
Мать ребёнка: Горникова Агриппина Корниева
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно