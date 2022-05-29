(Корниенко) Валентина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти29.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуликов Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
19.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуликов Дмитрий Ефремович
Смерть
29.05.2022