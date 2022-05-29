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(Корниенко) Валентина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

29.05.2022

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Корниенко Данила Иванович

Мать: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуликов Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
04.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуликов Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
19.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуликов Дмитрий Ефремович

Смерть
29.05.2022

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