Жуликов Дмитрий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуликов Дмитрий Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1920

Дата смерти

26.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Корниенко) Валентина Даниловна

Рождение ребёнка
04.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Корниенко) Валентина Даниловна

Рождение ребёнка
19.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Корниенко) Валентина Даниловна

Смерть
26.09.1987

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