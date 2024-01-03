Жуликов Дмитрий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1920
Дата смерти26.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Корниенко) Валентина Даниловна
Рождение ребёнка
19.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Корниенко) Валентина Даниловна
Смерть
26.09.1987