Корниенко Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1922
Дата смерти10.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1922
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
29.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корниенко Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
24.06.1951
Сын: Корниенко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Корниенко Валентина Ильинична
Смерть
10.12.1997