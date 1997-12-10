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Корниенко Николай Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1922

Дата смерти

10.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1922

Отец: Корниенко Данила Иванович

Мать: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
1947

Жена: Корниенко Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
29.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
24.06.1951

Сын: Корниенко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Корниенко Валентина Ильинична

Смерть
10.12.1997

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