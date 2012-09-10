Корниенко Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1926
Дата смерти10.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926
Отец: не указан
Мать: Ольга Николаевна
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
29.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корниенко Николай Данилович
Рождение ребёнка
24.06.1951
Сын: Корниенко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Корниенко Николай Данилович
Смерть
10.09.2012