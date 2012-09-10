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Корниенко Валентина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1926

Дата смерти

10.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926

Отец: не указан

Мать: Ольга Николаевна

Бракосочетание
1947

Муж: Корниенко Николай Данилович

Рождение ребёнка
29.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Николай Данилович

Рождение ребёнка
24.06.1951

Сын: Корниенко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Корниенко Николай Данилович

Смерть
10.09.2012

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