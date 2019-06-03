Корниенко Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1951

Дата смерти

03.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951

Отец: Корниенко Николай Данилович

Мать: Корниенко Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.2019

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