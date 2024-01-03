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Кривобоков Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1870

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1870

Отец: Кривобокий Федор Тимофеев

Мать: Кривобокая Федосья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуженко (Кривобокова) Анна

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуприна (Чупрыня) (Кривобокова) Ираида

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Бракосочетание
25.01.1888

Жена: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ржевская (Кривобокова) Феония Григорьевна

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рождение ребёнка
30.05.1898

Дочь: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рождение ребёнка
17.09.1903

Дочь: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Литвинова (Кривобокова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кривобоков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1941

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