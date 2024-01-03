Кривобоков Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1870
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуженко (Кривобокова) Анна
Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуприна (Чупрыня) (Кривобокова) Ираида
Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Бракосочетание
25.01.1888
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ржевская (Кривобокова) Феония Григорьевна
Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Рождение ребёнка
30.05.1898
Дочь: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Рождение ребёнка
17.09.1903
Дочь: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кривобоков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Смерть
1941