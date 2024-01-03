Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1903
Дата смерти01.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903
Рождение ребёнка
1923
Сын: Белоконь Анатолий
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Алексеевич
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Белокунов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Алексеевич
Худат, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1986