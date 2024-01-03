Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1903

Дата смерти

01.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903

Отец: Кривобоков Григорий Федорович

Мать: Кривобокова Мария Данилова

Рождение ребёнка
1923

Сын: Белоконь Анатолий

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Алексеевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Белокунов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Алексеевич

Худат, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоконь Михаил Алексеевич

Смерть
01.04.1986
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