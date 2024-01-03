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Кривобокий Федор Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кривобокий Тимофей Прокофьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривобокая Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кривобокая) Матрена

Мать ребёнка: Кривобокая Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кривобокий Яков Федоров

Мать ребёнка: Кривобокая Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Кривобокая) Прасковья

Мать ребёнка: Кривобокая Федосья Никитина

Рождение ребёнка
26.01.1870

Сын: Кривобоков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Кривобокая Федосья Никитина

Смерть
Неизвестно

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