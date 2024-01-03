Кривобокая Федосья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Кривобокая) Матрена
Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Кривобокая) Прасковья
Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
26.01.1870
Сын: Кривобоков Григорий Федорович
Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев
Смерть
Неизвестно