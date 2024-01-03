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Кривобокая Федосья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривобокий Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кривобокая) Матрена

Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кривобокий Яков Федоров

Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Кривобокая) Прасковья

Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
26.01.1870

Сын: Кривобоков Григорий Федорович

Отец ребёнка: Кривобокий Федор Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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