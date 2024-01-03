Кривобокий Тимофей Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: Кривобокий Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривобокая Анна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кривобокая) Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Кривобокая Анна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кривобокая Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривобокий Федор Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кривобокий Родион Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кривобокий Семён Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно