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Кривобокий Тимофей Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: Кривобокий Прокофий

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривобокая Анна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кривобокая) Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Кривобокая Анна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кривобокий Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Кривобокая Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривобокий Федор Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кривобокий Родион Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кривобокий Семён Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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