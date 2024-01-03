Кривобокий Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кривобокий Тимофей Прокофьев
Мать: Кривобокая Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Семенова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кривобокий Алексей Иванов Старший
Мать ребёнка: Меланья Семенова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кривобокий Алексей Иванов Младший
Мать ребёнка: Меланья Семенова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Кривобокая) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Меланья Семенова
Смерть
Неизвестно