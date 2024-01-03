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Кривобокий Иван Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кривобокий Тимофей Прокофьев

Мать: Кривобокая Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Семенова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кривобокий Алексей Иванов Старший

Мать ребёнка: Меланья Семенова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кривобокий Алексей Иванов Младший

Мать ребёнка: Меланья Семенова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Кривобокая) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Меланья Семенова

Смерть
Неизвестно

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