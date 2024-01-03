Кривобокий Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кривобоков Петр Прокофьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кривобоков Василий Прокофьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кривобокий Тимофей Прокофьев
Отец ребёнка: не указан
Смерть
До 1816