Кривобокий Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобокий Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кривобоков Петр Прокофьев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кривобоков Василий Прокофьев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кривобокий Тимофей Прокофьев

Отец ребёнка: не указан

Смерть
До 1816

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