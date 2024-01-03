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Кривобоков Василий Прокофьев
Кривобоков Василий Прокофьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
1822
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кривобокий Прокофий
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать:
Кривобокий Прокофий
Смерть
1822
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