Кривобоков Василий Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобоков Василий Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: Кривобокий Прокофий

Смерть
1822
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