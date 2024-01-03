Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1871
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Отец: Божков Данил Никитин
Мать: Божкова Мавра Иванова
Дочь: Дуженко (Кривобокова) Анна
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович
Дочь: Чуприна (Чупрыня) (Кривобокова) Ираида
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович
Дочь: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович
Дочь: Ржевская (Кривобокова) Феония Григорьевна
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович
Дочь: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович
Дочь: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович
Дочь: Литвинова (Кривобокова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович
Сын: Кривобоков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович