Кривобокова (Божкова) Мария Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1871

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1871

Отец: Божков Данил Никитин

Мать: Божкова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуженко (Кривобокова) Анна

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуприна (Чупрыня) (Кривобокова) Ираида

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Бракосочетание
25.01.1888

Муж: Кривобоков Григорий Федорович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ржевская (Кривобокова) Феония Григорьевна

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1898

Дочь: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
17.09.1903

Дочь: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Литвинова (Кривобокова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кривобоков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Кривобоков Григорий Федорович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1962

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