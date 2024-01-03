Божкова Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Божков Данил Никитин
Рождение ребёнка
14.03.1870
Отец ребёнка: Божков Данил Никитин
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Кривобокова Мария Данилова
Отец ребёнка: Божков Данил Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божков Григорий Данилович
Отец ребёнка: Божков Данил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Божков Данил Никитин
Смерть
Неизвестно