Божкова Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожкова Мавра Иванова

Божкова Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Божков Данил Никитин

Рождение ребёнка
14.03.1870

Сын: Божков Алексей Данилов

Отец ребёнка: Божков Данил Никитин

Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Кривобокова Мария Данилова

Отец ребёнка: Божков Данил Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божков Григорий Данилович

Отец ребёнка: Божков Данил Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божков Данил Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close