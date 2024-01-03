Божков Данил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожков Данил Никитин

Божков Данил Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Божков Никита Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божков Григорий Данилович

Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божкова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Божкова) Анна

Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
14.03.1870

Сын: Божков Алексей Данилов

Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.