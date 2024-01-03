Божков Данил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Божков Никита Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божков Григорий Данилович
Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Божкова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Божкова) Анна
Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
14.03.1870
Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова
Мать ребёнка: Божкова Мавра Иванова
Смерть
Неизвестно