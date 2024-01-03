Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривобоков Григорий Федорович

Мать: Кривобокова (Божкова) Мария Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова (Будкова) Раиса

Отец ребёнка: Будков Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будков Александр Федорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Волкова (Будкова) Тамара

Отец ребёнка: Будков Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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