Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова (Будкова) Раиса
Отец ребёнка: Будков Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Волкова (Будкова) Тамара
Отец ребёнка: Будков Александр Федорович
Смерть
Неизвестно