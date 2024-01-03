Будков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова (Будкова) Раиса
Мать ребёнка: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Волкова (Будкова) Тамара
Мать ребёнка: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна
Смерть
1943