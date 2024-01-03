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Будков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова (Будкова) Раиса

Мать ребёнка: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Волкова (Будкова) Тамара

Мать ребёнка: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна

Смерть
1943

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