Волкова (Будкова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Будкова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

08.02.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Будков Александр Федорович

Мать: Будкова (Кривобокова) Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков ?

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков ?

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков ?

Смерть
08.02.2015

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