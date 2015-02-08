Волкова (Будкова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти08.02.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков ?
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков ?
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков ?
Смерть
08.02.2015