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Волков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Будкова) Тамара

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Будкова) Тамара

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Будкова) Тамара

Смерть
Неизвестно

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