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Михалёв Геннадий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1939

Дата смерти

16.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1939

Отец: Михалёв Виктор Александрович

Мать: (Корниенко) Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2006

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