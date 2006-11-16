Михалёв Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1939
Дата смерти16.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2006