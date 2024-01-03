(Воронова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Воронова) Екатерина Степановна

(Воронова) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

14.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Воронов Степан Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалёв Александр Александрович

Упоминание
Неизвестно
Богатая красавица из ремесленников (каретных дел мастеров), домохозяйка
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Самсонова (Михалев) Александра Александровна

Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Чернова (Михалева) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Михалёв Виктор Александрович

Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович

Рождение ребёнка
15.07.1914

Сын: Михалёв Владимир Александрович

Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Галкина (Михалева) Серафима Александровна

Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович

Смерть
14.05.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.