(Воронова) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти14.05.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Воронов Степан Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Богатая красавица из ремесленников (каретных дел мастеров), домохозяйка
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Самсонова (Михалев) Александра Александровна
Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чернова (Михалева) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Михалёв Виктор Александрович
Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.07.1914
Сын: Михалёв Владимир Александрович
Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович
Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Галкина (Михалева) Серафима Александровна
Отец ребёнка: Михалёв Александр Александрович
Смерть
14.05.1941