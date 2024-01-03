Михалёв Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения15.07.1914
Дата смерти31.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалёв Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Михалёва Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалёв Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Михалёва Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалёв Александр Владимирович
Мать ребёнка: Михалёва Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалёва Вера Федоровна
Военная служба
1936
Состоит в Рабоче-крестьянском Красном флоте
Образование
?.01.1939
Окончил Ейское военно-морское авиационное училище (ВМАУ)
Военная служба
1940
Участник советско-финской войны
Военная служба
22.06.1941
Участник ВОВ, летчик 71-го иап, лейтенант.
Военная служба
18.07.1941
Командир звена, ст. лейтенант. На И-153 при охране моста через р. Нарву встретил Hs-126 и погнался за ним на высоте 600м. Произведя несколько атак, р
Награда
13.08.1941
За совершение воздушного тарана присвоено звание Героя Советского Союза
Образование
?.01.1942
Зачисление на КУНС при ВМАУ. После окончания - командир аэ 3-го иап ВВС ЧФ.
Военная служба
?.05.1944
К этому времени совершил 241 боевой вылет, участвовал в 32 воздушных боях, уничтожил 8 самолётов противника
Получение воинского звания/чина
1952
Подполковник
Образование
1952
Окончил ВОЛТК
Смерть
31.05.1990
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край