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Михалёва Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1920

Дата смерти

19.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалёв Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Михалёв Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалёв Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Михалёв Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалёв Александр Владимирович

Отец ребёнка: Михалёв Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалёв Владимир Александрович

Смерть
19.05.1998

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