Михалёва Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1920
Дата смерти19.05.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалёв Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Михалёв Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалёв Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Михалёв Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалёв Александр Владимирович
Отец ребёнка: Михалёв Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1998