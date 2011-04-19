Махалёв Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1947
Дата смерти19.04.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1977
Сын: Махалёв Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.2011