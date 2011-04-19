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Махалёв Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1947

Дата смерти

19.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1947

Отец: Махалёв Алексей Иванович

Мать: (Анчугова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махалёв Петр Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1977

Сын: Махалёв Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.2011

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