Кузнецова (Сексяева) Ефимия
Место рожденияСтарая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Дата рождения07.07.1893
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1893
Отец: Сексяев Ефрем
Мать: Сексяева Олимпиада
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Бракосочетание
04.11.1912
Муж: Кузнецов Захар
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
14.01.1914
Дочь: Морисова Татьяна
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Явкина Наталья
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
30.11.1918
Сын: Кузнецов Григорий
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чернова Дарья
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
08.02.1924
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
14.02.1932
Сын: Кузнецов Василий
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гражданкина Анна
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пузрякова Валентина
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Смерть
1969