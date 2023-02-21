Кузнецова (Сексяева) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Сексяева) Ефимия

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Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии

Дата рождения

07.07.1893

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1893

Отец: Сексяев Ефрем

Мать: Сексяева Олимпиада

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Бракосочетание
04.11.1912

Муж: Кузнецов Захар

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
14.01.1914

Дочь: Морисова Татьяна

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Явкина Наталья

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Кузнецов Григорий

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чернова Дарья

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
08.02.1924

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
1927

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
14.02.1932

Сын: Кузнецов Василий

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гражданкина Анна

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пузрякова Валентина

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Смерть
1969
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