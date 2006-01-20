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Кузнецов Иван

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Место рождения

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР

Дата рождения

08.02.1924

Дата смерти

20.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924

Отец: Кузнецов Захар

Мать: Кузнецова Ефимия

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Бракосочетание
17.12.1950

Жена: Кузнецова Евдокия

Ровно, Ровенская область, Украина
Ровенское городское Бюро ЗАГС, Украина
Рождение ребёнка
11.06.1951

Сын: Кузнецов Виктор

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Ровно, Ровенская область, Украина
Рождение ребёнка
11.06.1951

Сын: Кузнецов Владимир

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Ровно, Ровенская область, Украина
Смерть
20.01.2006
Жуковский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Быковское кладбище Жуковский
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