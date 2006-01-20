Кузнецов Иван
Место рожденияБерезовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Дата рождения08.02.1924
Дата смерти20.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924
Отец: Кузнецов Захар
Мать: Кузнецова Ефимия
Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Бракосочетание
17.12.1950
Жена: Кузнецова Евдокия
Ровно, Ровенская область, Украина
Ровенское городское Бюро ЗАГС, Украина
Рождение ребёнка
11.06.1951
Сын: Кузнецов Виктор
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Ровно, Ровенская область, Украина
Рождение ребёнка
11.06.1951
Сын: Кузнецов Владимир
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Ровно, Ровенская область, Украина
Смерть
20.01.2006
Жуковский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Быковское кладбище Жуковский