Морисова (Кузнецова) Татьяна
Место рожденияБерезовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Дата рождения14.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Бракосочетание
1938
Муж: Морисов Андрей
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Морисова) Вера
Отец ребёнка: Морисов Андрей
Рождение ребёнка
1941
Сын: Морисов Сергей
Отец ребёнка: Морисов Андрей
Рождение ребёнка
1941
Сын: Морисов Андрей
Отец ребёнка: Морисов Андрей
Смерть
Неизвестно