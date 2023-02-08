Морисова (Кузнецова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морисова (Кузнецова) Татьяна

Место рождения

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: Кузнецов Захар Антонович

Мать: Кузнецова (Сексяева) Ефимия Ефремовна

Бракосочетание
1938

Муж: Морисов Андрей

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Морисова) Вера

Отец ребёнка: Морисов Андрей

Рождение ребёнка
1941

Сын: Морисов Сергей

Отец ребёнка: Морисов Андрей

Рождение ребёнка
1941

Сын: Морисов Андрей

Отец ребёнка: Морисов Андрей

Смерть
Неизвестно

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