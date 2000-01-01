(Кузнецова) Елизавета
Место рожденияБерезовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Дата рождения1922
Дата смерти?.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Кузнецов Захар
Мать: Кузнецова Ефимия
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Бракосочетание
1958
Муж: Твердовский Владимир
Рождение ребёнка
18.09.1959
Дочь: Твердовская Людмила
Отец ребёнка: Твердовский Владимир
Коломна
Смерть
?.01.1991
Похороны
Неизвестно
Коломна, Московская область, Россия