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(Кузнецова) Елизавета

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Место рождения

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кузнецов Захар

Мать: Кузнецова Ефимия

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Бракосочетание
1958

Муж: Твердовский Владимир

Рождение ребёнка
18.09.1959

Дочь: Твердовская Людмила

Отец ребёнка: Твердовский Владимир

Коломна
Смерть
?.01.1991
Похороны
Неизвестно
Коломна, Московская область, Россия
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