Пузрякова (Кузнецова) Валентина
Место рожденияБерезовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Дата рождения1937
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Кузнецов Захар
Мать: Кузнецова Ефимия
Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузряков Сергей
Отец ребёнка: Пузряков Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пузряков Борис
Смерть
2016
Тверь
Причина смерти: Болезнь