Пузрякова (Кузнецова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузрякова (Кузнецова) Валентина

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Место рождения

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР

Дата рождения

1937

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кузнецов Захар

Мать: Кузнецова Ефимия

Березовка, Ивановский район, Оренбургской области, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузряков Сергей

Отец ребёнка: Пузряков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузряков Борис

Смерть
2016
Тверь
Причина смерти: Болезнь
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