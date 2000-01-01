Кузнецов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Григорий

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Место рождения

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия

Дата рождения

30.11.1918

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918

Отец: Кузнецов Захар

Мать: Кузнецова Ефимия

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1964

Сын: Кузнецов Сергей

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Нина

Смерть
2014
Жуковский, Московская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
МЭЗ
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