Кузнецов Григорий
Место рожденияБерезовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Дата рождения30.11.1918
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918
Отец: Кузнецов Захар
Мать: Кузнецова Ефимия
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
1964
Сын: Кузнецов Сергей
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Нина
Смерть
2014
Жуковский, Московская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
МЭЗ