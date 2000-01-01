Сексяева (Фролова) Олимпиада
Место рожденияд. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Дата рождения?.08.1871
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1871
Отец: Иоанн
Мать: не указана
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Бракосочетание
08.11.1871
Муж: Сексяев Ефрем
с. Нижняя Вязовка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
07.07.1893
Дочь: Кузнецова Ефимия
Отец ребёнка: Сексяев Ефрем
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Сексяев Григорий
Отец ребёнка: Сексяев Ефрем
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Сексяев Ефрем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Наташа
Отец ребёнка: Сексяев Ефрем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сексяев Ефрем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Сексяев Ефрем
Смерть
1929
с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Похороны
Неизвестно
с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи