Сексяева (Фролова) Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сексяева (Фролова) Олимпиада

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Место рождения

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи

Дата рождения

?.08.1871

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1871

Отец: Иоанн

Мать: не указана

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Сексяев Ефрем

с. Нижняя Вязовка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
07.07.1893

Дочь: Кузнецова Ефимия

Отец ребёнка: Сексяев Ефрем

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
18.02.1909

Сын: Сексяев Григорий

Отец ребёнка: Сексяев Ефрем

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Сексяев Ефрем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Наташа

Отец ребёнка: Сексяев Ефрем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сексяев Ефрем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Сексяев Ефрем

Смерть
1929
с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Похороны
Неизвестно
с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
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