Явкина (Кузнецова) Наталья
Место рожденияБерезовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Кузнецов Захар
Мать: Кузнецова Ефимия
Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаева Зинаида
Отец ребёнка: Явкин Михаил Денисович
Смерть
Неизвестно