Явкина (Кузнецова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явкина (Кузнецова) Наталья

Место рождения

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кузнецов Захар

Мать: Кузнецова Ефимия

Березовка, Ивановский район, Оренбургская область, Россия
Бракосочетание
1938

Муж: Явкин Михаил Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаева Зинаида

Отец ребёнка: Явкин Михаил Денисович

Смерть
Неизвестно