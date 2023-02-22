Гущина (Калинина) Сенклетея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти06.04.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1899
Дочь: Ляпунова Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1900
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Гущин Яков Иосифович
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1904
Дочь: Абрамова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1906
Дочь: Шамина Фаина (Фавета) Иосифовна
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Уткина Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Мильдзихова Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1913
Дочь: Карпова Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1915
Сын: Гущин Иван Иосифович
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич
Смерть
06.04.1942