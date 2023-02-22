Гущина (Калинина) Сенклетея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Калинина) Сенклетея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

06.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1899

Дочь: Ляпунова Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Гущин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Гущин Яков Иосифович

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1904

Дочь: Абрамова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1906

Дочь: Шамина Фаина (Фавета) Иосифовна

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Уткина Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Мильдзихова Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1913

Дочь: Карпова Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Гущин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Иосиф Васильевич

Смерть
06.04.1942
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