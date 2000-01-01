Уткина (Гущина) Валентина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1908
Дата смерти18.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908
Бракосочетание
29.11.1936
Рождение ребёнка
25.07.1938
Отец ребёнка: Уткин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
09.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Михаил Степанович
Смерть
18.04.1985