Уткина (Гущина) Валентина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Гущина) Валентина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1908

Дата смерти

18.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908

Отец: Гущин Иосиф Васильевич

Мать: Гущина Сенклетея Алексеевна

Бракосочетание
29.11.1936

Муж: Уткин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
25.07.1938

Сын: Уткин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Уткин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
09.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Михаил Степанович

Смерть
18.04.1985
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