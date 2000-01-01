Уткин Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1904
Дата смерти18.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1904
Отец: Уткин Степан Иванович
Мать: Уткина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
29.11.1936
Рождение ребёнка
25.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
09.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Валентина Иосифовна
Смерть
18.04.1982