Уткин Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1904

Дата смерти

18.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1904

Отец: Уткин Степан Иванович

Мать: Уткина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
29.11.1936

Жена: Уткина Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
25.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
09.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Валентина Иосифовна

Смерть
18.04.1982
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