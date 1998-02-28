Гущин Иосиф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1878
Дата смерти05.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1878
Отец: Гущин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1899
Дочь: Ляпунова Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
19.12.1900
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Гущин Яков Иосифович
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
19.02.1904
Дочь: Абрамова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
19.02.1906
Дочь: Шамина Фаина (Фавета) Иосифовна
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Уткина Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Мильдзихова Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
27.01.1913
Дочь: Карпова Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
22.12.1915
Сын: Гущин Иван Иосифович
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна
Смерть
05.12.1937