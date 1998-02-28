Гущин Иосиф Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин Иосиф Васильевич

Гущин Иосиф Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1878

Дата смерти

05.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1878

Отец: Гущин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1899

Дочь: Ляпунова Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Гущин Николай Иосифович

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Гущин Яков Иосифович

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
19.02.1904

Дочь: Абрамова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
19.02.1906

Дочь: Шамина Фаина (Фавета) Иосифовна

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Уткина Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Мильдзихова Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
27.01.1913

Дочь: Карпова Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Гущин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гущин Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Гущина Сенклетея Алексеевна

Смерть
05.12.1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close