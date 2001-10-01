Абрамова (Гущина) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1904
Дата смерти07.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1904
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Карнаух Аида Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1992