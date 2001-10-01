Абрамова (Гущина) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Гущина) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1904

Дата смерти

07.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1904

Отец: Гущин Иосиф Васильевич

Мать: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Карнаух Аида Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Николай Яковлевич

Смерть
07.04.1992
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