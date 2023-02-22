Абрамов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Мария Иосифовна

Смерть
1983
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