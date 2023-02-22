Абрамов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Мария Иосифовна
Смерть
1983