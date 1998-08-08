Мильдзихова (Гущина) Анастасия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1910
Дата смерти05.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1910
Рождение ребёнка
07.08.1937
Сын: Мильдзихов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Мильдзихов Владимир Каз-Булатович
Рождение ребёнка
05.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильдзихов Владимир Каз-Булатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1963