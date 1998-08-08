Мильдзихова (Гущина) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильдзихова (Гущина) Анастасия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1910

Дата смерти

05.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1910

Отец: Гущин Иосиф Васильевич

Мать: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1937

Сын: Мильдзихов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Мильдзихов Владимир Каз-Булатович

Рождение ребёнка
05.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильдзихов Владимир Каз-Булатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильдзихов Владимир Каз-Булатович

Смерть
05.01.1963
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